Piret Bristol: aja ja ruumi meistrid. 1.

Luuletaja ja mnemotehnik Margo Vaino, kellele ses osas eesti kirjanduses võrdset pole, kirjutab luuletusi oma arvukate päevikute põhjal, manades mustkunstniku osavusega esile eri ajastuid ja tõmmates nende vahele paralleele. Kui Tartus vainoliku pilguga ringi vaadata, meenubki, et 1995. aasta alguses, 25 aastat tagasi kolisid kirjanikud Õpetaja tänavalt Vanemuise tänava majja. Massiivne tugitool, mida praegu Vanemuise 19 saalis saab imetleda, on pärit Õpetaja tänavalt ning kuulus professor Jüri Uluotsa mööbli hulka.

Tahvel võiks tulla ka just lehes jutuks tulnud Peedu nõukogude- ja uue Eesti aegsetele kirjanike majadele, mis liikusid tumedatel – mõnd asja on parem mitte teada – asjaoludel ülikoolile, mis neid ei vajanud. Ülikool pakkus neid müüa ka kirjanike liidule, mis muinsuskaitse nõuete tõttu ja ka puhtast viletsusest neid ei ostnud. Ülejäänut teab ajalugu ja vaikib sellest. Ja olgugi nii.

Kui inimest telefoniga kätte ei saa, tuleb võtta jalad selga ja minna talle külla. Nii ka 2020. aasta esimesel nädalavahetusel, kui oleme just kolinud Tartu budoklubi vanast kohast, Uue tänava noortekeskusest, Raatuse kooli. Jälle on tegu kahekümneaastase olemise lõppemisega vanas kohas ja uue algusega.

Maidu juurde minnes aga tuli vainolikku mnemotehnikat kasutades ette jaanuari algus 2018, kui tühi Oeconomicum seisis lammutamise ootel Emajõe õhukese lumekirmega kaetud kaldal kesk sombust jaanuari. Delta sisetänavad on vaimusilmas sama ägedad nagu sõnulkirjeldamatu Rotermanni kvartal Tallinnas, kuid ehitajate traataiad on veel ees ning budoklubis on mind õpetatud mõttetuid riske mitte võtma. Niisiis ületan jõe botaanikaaia juures ja suundun Oa tänavale inimtühja Emajõe tänavat pidi, kus hästi ja soojalt riides naine kaheaastase lapsega püüab kala, kus kaldapromenaadil on meeldiv võimalus üsna rahutusse – 2020. aastal on tuul ja vihm, mitte hanged ja jää – jõkke tamiili heita.