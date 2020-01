PILDID ⟩ Olulised ametikandjad eesotsas ministri, rektori ja linnapeaga kogunesid taas TÜ kliinikumi juhtimiskriisi arutama

Ennenägematult tõsise juhtimiskriisi ajend peitub juhtimisreformis, millega muu hulgas soovitakse kliinikute juhtide alalised töölepingud teha tähtajalisteks. Seetõttu on nii mõnigi kliinikumi siseeluga kursis olev inimene avaldanud arvamust, et juhatuse esimehe vastu ristikäiku alustanud kliinikute juhid hoiavad kõige lihtlabasemal kombel kinni oma ametikohast ja võimust. Juhatajad seevastu on rõhutanud, et nemadki pooldavad tähtajaliste lepingute rakendamist, kuid soovivad, et suurte muudatuste üksikasju nendega rohkem arutataks. Ühtlasi on nad Priit Eelmäele ette heitnud üleolevaid käitumismaneere.