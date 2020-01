Ülikool teeb Tartut suuremaks ja ta teeb ka Eestit suuremaks. Ülikooli teevad omakorda suuremaks inimesed. Kõik need sajad ja tuhanded üliõpilased, teadlased ja teised, kes alma mater'i hõlma all iga päev toimetavad.

Geeniteadlane akadeemik Andres Metspalu kuulub kahtlemata oma ala absoluutsesse tippu. Tehtagu vaid lahti Eesti teadusinfo andmebaas (ETIS) ja hakatagu üles lugema, kui paljude publikatsioonide (kaas)autor on ta olnud, kui paljudes teadusorganisatsioonides tegutseb, milliseid teaduspreemiaid ja tunnustusi on pälvinud.

Meile on tähtis, et Metspalu on töötanud Ameerikas ja Euroopas, kuid jõudnud ikka Tartusse ja siinsesse ülikooli tagasi. Kahe ja poole aasta pärast saab tal täis 30 aastat Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professorina. Tõsi, ETISe järgi toimetab ta praegu seal 0,10 koha koormusega.

«Teadlasena olen alati soovinud aidata mõista ja mõtestada küsimusi, mis inimkonna ees seisavad. Hea teaduse alus on avatus ja mõttevabadus ning just need on väärtused, mille eest Euroopa seisab,» tähtsustas Metspalu auhinda vastu võttes.