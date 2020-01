Tartu linnapea Urmas Klaas FOTO: Sille Annuk

Tartu Linnapea Urmas Klaas pälvis Tartu ja Tartumaa 2020. aasta mõjukate edetabelis esikoha, püsides samal positsioon, kus ta oli ka 2018. aasta detsembris ilmunud eelmises pingereas. Uuri värsket edetabelit SIIT.

Paar päeva tagasi säras ühe Tartu Postimehe ajakirjaniku nägu nagu päike põhjamaa jaaniöises taevas. Ta oli äsja helistanud Tartu linnapeale Urmas Klaasile ning too oli lõpetanud telefonikõne kinnitusega: «Pole vaja muretseda, kõik on korras!» No kui linnapea ise nii ütleb, siis pole tõepoolest tarvis muretseda, muheles kolleeg.

Ometi on Klaasil endalgi viimastel aegadel olnud muretsemiseks küllaga põhjust. Keskerakonna sisetülid panid proovile mitte üksnes tema juhitud koalitsiooni, vaid ka linna valitsemise üldiselt. Käesoleva nädala esmaspäeva õhtul võttiski Reformierakonna Tartu juhatus, mille esimeheks samuti Klaas on, viimaks vastu otsuse: aitab jamast, nemad taandavad end üheselt Keskerakonna personalipoliitikast. Tunnistagem, see oli märgiline samm ka käesoleva mõjukate edetabelile mõeldes. Kuidas saanuks tõsiselt võtta linnapead, kes endisele miilitsale alandlikult kulpi lööb ja nõustub tolle pakutud «kompromissidega» olukorrale, mille tekkimises ei olnud Reformierakonnal vähimatki rolli.

Samal ajal tasub tunnustada ka Klaasi poliitilist ettenägelikkust: kuigi väidetavalt oli Jaan Toots juba sügisel välja käinud variante enda tekitatud kriisi lahendamiseks, linnapea ei kiirustanud – küllap tagamõttega asuda otsuste tegemise juurde alles siis, kui vastu on võetud nii linna- kui riigieelarve. Siin on eriti oluline ilmselt just riigieelarve pool: kuna riigi tasandil on rahapumba juures keskerakondlased, oodanuks Tartut kui Reformierakonna põlist kantsi tootslaste varasema üle parda heitmise korral karistus mõnest rahasüstist (näiteks Annelinna jalgpallihalli ehituseks ettenähtust) ilma jäämine.

Ometi on Klaasil endalgi viimastel aegadel olnud muretsemiseks küllaga põhjust.

Omamoodi põnev on mõelda sellelegi, kuidas Klaas suutis end mullu kevadel meeri tööks remobiliseerida, sest oravapartei võiduga lõppenud riigikogu valimiste järel oli ta hetkeks üks kindlaimaid kandidaate mõnele ministritoolile. Ent lõpuks jäid oravad Toompeal täiesti tühjade pihkudega.

Kõrvalt vaadates tundub, et liialt palju pole Klaas end sellest siiski mõjutada lasknud. Küllap aitas uusi sihte seada Tartu võit Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna valimistel ning selle teema rauda on ta ka väga usinalt taguma asunud. Vaevalt saab seda linnapeale ette heita, sest kindlasti soovib ta isegi, et kui kunagi siiski peaks tal tekkima võimalus riigi tasandil poliitikat teha, teaks laiem avalikkus teda ikka «kultuuripealinna-mehena», mitte aga linnapeana, «kes Kohava ja Polli tselluloosiparve põhja lasi».