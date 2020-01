Ülikooli kunstimuuseum eksponeerib muuseumi kõige vanemat eset

Koonuse muuseumile annetanud emeriitprofessor Gebhard J. Selzil on pikaajalised sidemed Tartu ülikooli orientalistidega ja annetuse eesmärk on toetada siinseid kiilkirjade uuringuid. Kingitus on väärtuslik täiendus muuseumi kogule, kus on juba üks sumeri kiilkirjatahvel 21. sajandist eKr – selle annetas Tartu ülikoolile kindral Johann Laidoner 1926. aastal.