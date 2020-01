Homme on aasta kõige masendavam päev. Oodakem homset!

Selle mõttega tuli 2005. aastal esimesena välja Suurbritannia psühholoog Cliff Arnall, kes koostas oma väite tõestamiseks valemi, milles ta arvestas ilma, võlgasid, kuupalka, jõuludest möödunud aega ja midagi kindlasti veel.

Tõepoolest, 87 protsenti brittidest tunneb, et ilm mõjutab nende meeleolu. Ka jõuludest on parasjagu aega möödas, pealegi on raha otsakorral. Küsitlused näitavad, et britid tunnevad end just jaanuarikuus kõige üksildasemana ning kaht kolmandikku brittidest haarab tööle minnes masendus nii või teisiti.

Raba. FOTO: Aime Jõgi

Kui britte eestlastega võrrelda, siis pole siin mingit vahet. Eestlane tunneb end kindlasti sama halvasti või veelgi halvemini.

Aasta kõige masendavama päeva valem võiks peaaegu teaduslik olla, kuid asjal on konks. Psühholoog Cliff Arnall ei öelnud mitte kunagi mitte midagi oma mõõtühikute kohta. Nii on võimatu tema väidet mõõta või üle kontrollida. Seega võib Arnalli valemit nimetada ka jampsiks või pidada naljaks, millel ei ole matemaatikaga midagi pistmist.

Psühholoogide seisukohalt vaadates võib tegemist olla ka niinimetatud isetäituva ennustusega. Kes tunneb, et tuju on halb ja loeb seda masendava esmaspäeva juttu, see juba usubki sellesse.

Männimets. FOTO: Aime Jõgi

Kõik on aga inimeste peas ja mõtteis kinni. Ning kätes ehk kättevõtmises.

Aasta kõige masendavamat päeva on võimalik kukutada.

Näiteks võib mõelda sellele, et homme paistab päike. Kaks ja pool minutit enne kella 11, mis on vägagi tõenäoline. Et talve selgroog on murtud, sest taliharjapäev oli eelmisel nädalal ära. Et valgeks läheb juba kell kaheksa, sest eelmisel nädalal oli hommikul valge kuskil poole üheksa paiku. Et lund pole vaja rookida ja autoaknaid kraapida, et küttearved tulevad see kuu väikesed. Kurta ei ole tegelikult millegi üle, sest sooja tuleb ka, ikka kas 3 või 4 või 5 kraadi.

Rõõmsa tuju toob seegi, kui homme tööle minnes naeratada tänaval või bussipeatuses mõnele täiesti võõrale inimesele. Või kodunt lahkudes suudelda kirglikult oma elukaaslast ilma igasuguse tagamõtteta.

Kui elukaaslast ei ole, pole vaja nutta. See ei ole maailmalõpp.

Sel juhul kulub ära tagavaraplaan, näiteks teha kompliment mõnele oma kolleegile, keda tavaliselt tähele ei pane. Või olla hulljulge ja teha kompliment kolleegile, kes muidu ka väga meeldib.

On veel nipet-näpet, mida proovida. Öelda sagedasti sõnu tänan ja palun, mitte viriseda, mitte taga rääkida. Mitte karjuda laste peale, isegi siis mitte, kui nad selleks põhjust annavad. Mitte karjuda laste peale ka siis mitte, kui nad on juba su lapselapsed.

Ilusat lähenevat masendavat esmapäeva!

P. S. Pildid selle loo juures ei oma mingit tähtsust.