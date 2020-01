GALERII! ⟩ Tartu maraton sai lumeta talvega juubeliaastal oma lumekahuri

Täna esitletud masin ei ole teistest erinev, kuid Tartu maratonil pole seni oma kunstlumetöötlussüsteemi olnud. «Kui nüüd külmaks läheb, aitab see meid hädast välja. Sageli on külmakraadide saabudes teised lumekahurid kasutuses ja me ei saa neid laenata,» sõnas rajameister Assar Kütt.

Uus masin viiakse Tehvandile ja kui külma tuleb, õnnestub seal suusatajate rõõmuks ka lund korraldada.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles avakõnes, et maraton on teinud läbi suured muutused. «Kui esimene maraton startis Emajõe äärest, siis täna kuuskümmend aastat hiljem seisame siin hääbuvas vihmasajus ja nätiame hoopis lumekahurit. See on tänase maratoni korraldamise võlu,» rääkis Kelk.

Uus masin viiakse Tehvandile ja kui külma tuleb, õnnestub seal suusatajate rõõmuks ehk ka lund korraldada.

Praegu on lumeolud Tehvandil nulliseisus ning kunstlume tootmiseks ja püsimiseks peab ligi 5-kraadist külma olema vähemalt nädal. Uus masin lihtsustab ka tulevikus rajameistrite tööd. «Me saame nüüd teha raja kõrvale hunnikud valmis, muidu on tulnud labidaga lund visata. Nüüd teeb seda traktor,» rääkis Kütt.

Pehmelt öeldes kehva suusatalve valguses on korraldajad küll natuke murelikud, kuid paanikaosakonna väljakuulutamiseks on veel vara. Seda, et maratoniks lund tuleb, rajameister Kütt eriti ei usu. «Mina ootan juba kevadet. Eks kindlasti tuleb lund, aga arvan, et mitte maratoni ajaks,» märkis ta.

Varasemast ajast on Kütil meeles juhtum, kui mõni päev enne maratoni tuli kahe-kolme päevaga maha 40 sentimeetrit lund ning täispikk distants saigi tehtud.

Uue lumekahuri sai Tartu maraton endale PRIA projektitoetuse abil. Kogu komplekt, kuhu kuuluvad ka käru, generaator, pumbad ja muu vajalik, maksis 90 000 eurot.

1960. aasta 16. jaanuaril anti Tartu südalinnas start esimesele Tartu-Kääriku suusamatkale, millest sai alguse legendaarne Tartu maraton. 47. Tartu maraton peaks toimuma 16. veebruaril. Nädal enne ehk 9. veebruariks on kavandatud avatud raja sõidud ja Tartu teatemaraton, mis järgivad põhipäeva trassi.