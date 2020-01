Fotod ja video ⟩ Tartu suurim parkimismaja tõotab haigla parkimisprobleemi lahendada

Parkimismaja ehitas Citypark ning selle Eesti tegevjuhi Arne Sõna sõnul on Maarjamõisa parkimismaja üksiti esimene Eestis, mille ehitas parkimisoperaator. Sõna ütles, et ehitus läks nõnda kiiresti tänu ehitajate vilkale tööle ja ettevõtjaid toetavatele Tartu ametnikele.

Maarjamõisa parkimismaja on esimene Eestis, kus saab tasuliselt parkida ööpäevaringselt ning majas pole ühtegi tõkkepuud – ei sisse- ega väljasõidul. Parkimine on ette nähtud sarnaselt avaliku ruumi põhimõttele ehk põhineb peamiselt parkijate aususel. Tõkkepuude puudumine on vajalik näiteks nendeks puhkudeks, kui meditsiinitöötajatel on vaja kiiresti liikuma saada. Üks tund parkimist maksab parkimismajas ühe euro. Esimene parkija oli tartlane Urmas Sõna, kes parkis oma lahtise katusega auto viimasele korrusele, sest soovis kogu parkla läbi sõita. «Maksmise süsteem tundus lihtne,» lisas ta.