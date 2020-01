Teisipäeva pärastlõunal Kuku raadio eetris olnud saate "Vahetund Tartu Postimehega" esimeses pooles tõdesid ajakirjanikud Aime Jõgi, Aet Rebane ja Rannar Raba, et eelmise nädala lõpus kõigile nähtavaks saanud terav vastasseis TÜ kliinikumi kliinikute juhatajate ja juhatuse esimehe Priit Eelmäe vahel pole veel kaugeltki lahenenud. Usaldamatus on endiselt õhus ja pole võimatu, et töörahu taastamise nimel peab keegi siiski oma kaotust tunnistama ning oma positsioonilt taanduma.

Muu hulgas leidsid ajakirjanikud, et Eelmäed umbusaldama minnes pidanuks kliinikute juhid aimama, et sellekohane teave liigub kiiresti avalikkuse ette ning seepärast olnuks tark juba eos valmistuda ajakirjanike küsimustele selgesõnaliselt vastama. Rannar Raba sõnul on normaalne, kui nii suure ja olulise asutuse, nagu seda on kliinikum, juhtimiskriisi lahendatakse läbipaistvalt ja avalikult.

Saate teises osas olid saatejuht Rannar Raba vestluspartneriteks kolleegid Jüri Saar ja Kaspar Koort ning teemaks võeti keskerakondlasest abilinnapea Monica Ranna tulevik, samuti Raadil aastakümneid varemeis seisnud mõisahäärberi edasine saatus.