VIDEO JA PILDID ⟩ Tesla põrutas Tartu kesklinnas vastu posti

Sündmuskohale reageerinud politseinikud tuvastasid, et auto roolis olnud mees oli kaine ja tal on juhtimisõigus. Ta oli autos üksi ning õnnetuses viga ei saanud. Viga sai vaid valgusfoori post ning info sellest edastati haldajale, kes saatis kohale rikkemeeskonna. Liiklus sündmuskohal oli mõnda aega häiritud, kella 14st on tee taas liiklejatele täies mahus vaba.