Video ⟩ Priit Eelmäe palub tekkinud pingete pärast vabandust

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe palus vabandust selle pärast, et pinged nii teravaks läksid. Ta kinnitas, et on valmis igakülgseks koostööks kõikide kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhtidega ning teiste kliinikumi töötajatega.