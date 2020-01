Nõukogu otsus: Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe jätkab

«Mul on väga kahju, et pinged sellisesse punkti jõudsid ja palun selle pärast vabandust,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. Ta kinnitas, et on valmis igakülgseks koostööks kõikide kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhtidega ning teiste kliinikumi töötajatega. «Tartu ülikooli kliinikum on Eestis eriline asutus ning siin töötavad väga erilised inimesed – minu ja kõikide teiste siin töötavate inimeste jaoks on see ka suur vastutus ning kohustus. Töörahu taastamine on esmatähtis,» lausus Eelmäe.