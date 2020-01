Järgmine hoop: kliinikute direktorid ühinesid Priit Eelmäe vastase umbusaldusavaldusega

Omapoolses kirjas nõukogule rõhutasid direktorid Ago Kõrgvee, Rein Kuik, Aivar Ehrenberg, Marika Kirss, Rein Kolk ja Rein Kermes, et kliinikum on unikaalne raviasutus, mille eduka juhtimise aluseks on tasakaalukus ning hooliv suhtumine. Viimase aasta jooksul olevat aga selgunud, et sellekohased ootused pole täitunud.