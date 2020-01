Hindamisnõukogu tunnistas Luua metsanduskooli õppe kvaliteetseks

«Luua metsanduskool on Eestis ainus kool, kus õpib praktilise oskusega tark metsamees. Kvaliteedi tagab see, et valime nii oma õpetajaid kui õppureid väga hoolikalt. Meile on viimastel aastatel saanud õppima ainult motiveeritud ja särasilmsed inimesed, kes teavad, mida nad tahavad tulevikus teha. Oleme selgelt võtnud tööandjate ees vastutuse, et meilt väljub praktiliste oskuste ja säravate silmadega hea spetsialist,» sõnas direktor Haana Zuba-Reinsalu.