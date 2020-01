Hooletust suitsetamisest alanud tulekahju jättis pere koduta

Päästetöö juhi esialgsel hinnangul sai tulekahju alguse varasemast hooletust garaažis suitsetamisest. Päästjad hoiatavad, et siseruumides suitsetamine on tuleohtlik tegevus. Ohutum on suitsetada väljas ja sigarett tuleb pärast suitsetamist alati hoolikalt tuhatoosi või veel parem veeanumasse kustutada.