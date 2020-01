GALERII ⟩ Tartu Postimehe joonistusvõistluse võitjad said auhindu

Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba avaldas tänu kõigile 321 lapsele, kes sel aastal võistlusele oma töö läkitasid ning tõdes, et ilma heade koostööpartneriteta olnuks nii suure hulga kunstiteoste seast parimate väljavalimine peaaegu võimatu ülesanne.

«Kindlasti väärivad kiitust tublide joonistajate lasteiaõpetajad ning emad-isad ja vanaemad-vanaisad, kes on õpetanud oma poisse ja tüdrukuid ümbritsevat terase pilguga jälgima ning detaile osavasti paberile talletama. Just pisiasjade märkamises peitub võti, mis aitab maailma paremaks muuta ning ka nõrgemate muredele leevendust tuua – meie tõdeme seda ajalehe toimetuses vaat et iga päev,» rääkis ta.