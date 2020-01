Ehkki novembris näis, et Rand on valmis seniste mõttekaaslaste survel uue aasta algusest abilinnapea kohast loobuma, on nüüdseks ilmnenud, et ta seda siiski vabatahtlikult ei tee. Seetõttu on Keskerakonna piirkondliku organisatsiooni juhatus esitanud erakonna juhatusele taotluse Rand parteist välja heita ning seda küsimust asutakse kõigi eelduste kohaselt arutama 15. jaanuaril.

Raadiosaates oma vaadet avades teatas Rand samas, et tema jaoks on leppimise ruum olemas hoolimata sellest, et mõned erakonnakaaslased eesotsas piirkonna esimehe Jaan Tootsiga on tema suhtes esinenud krõbeda kriitikaga. «Minu jaoks on leppimise ruum olemas. See on selline, et mina jätkan oma tööd, Madis (haiguslehel viibiv abilinnapea Madis Lepajõe – toim.) naaseb meie hulka üsna pea ja Jaan Toots veab Keskerakonna piirkonda nii, et meie pakume talle selles tuge. Mina suudan sellest üle olla, mis viimase poole aasta jooksul toimunud on,» rääkis Rand.