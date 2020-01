Tartu linnaliinibussid sõidavad rohegaasiga

Tartu on üks vähestest keskmise suurusega linnadest Euroopas, kus linna kogu ühistranspordisüsteem on viidud üle taastuvkütusele.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul võimaldab rohegaasi kasutusele võtmine muuta meie ühistranspordi äärmiselt keskkonnasõbralikuks. «Tartu suur eesmärk on transpordist tuleneva keskkonnamõju vähendamine ning biometaani kasutuselevõtt võimaldab meil astuda selles suunas pika sammu edasi. Puhas, inimsõbralik ja jätkusuutlik linnakeskkond on olnud Tartus prioriteediks juba mitu kümnendit ja on seda ka täna ning edaspidi.»

«Biometaanile ei ole keskkonda silmas pidades täna transpordisektoris paremat alternatiivi. Eriliseks teeb biometaani veel see, et seda toodetakse Eestis kohapeal. Nii saame selle kodumaise taastuvkütusega vähendada imporditavate vedelkütuste mahtu, hoida töökohti Eestis ja toetada maapiirkondi,» sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson. «Nii äri- kui erakliendi motivaatoriks gaasilistele kütustele üleminekul on kindlasti ka rahaline sääst,» lisas Adamson.