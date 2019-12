Tartu Postimehe 2019. aasta kõige loetumad veebiuudised kajastasid suures osas raskeid või traagilisi õnnetusi, millest mitmes olid kahetsusväärsel kombel kannatajateks lapsed. Samas jõudis loetavuse tippu neidki, milles oli juttu kultuurist, ehitusreeglitest, poliitikast ja seksist. Vaieldamatult on märgiline see, et edetabeli esinumbriks kerkis suvise Metallica kontserdi aegu peetud blogi.