Mängufilm «Talve» esilinastub Jõgeval

Oskar Lutsu ainetel valminud mängufilmi «Talve» stsenarist Martin Algus sõnas, et käis filmi algmaterjali, ehk Oskar Lutsu samanimelise teosega üsna vabalt ringi, sest pole sugugi selge, kas ja kui palju «Talvest» üldse rahvakirjaniku Oskar Lutsu sulega on kirjutatud.

«Üritame tabada ehedat lutsulikkust ja minna samasse ritta filmidega, mis varem on ilmunud,» rääkis Algus suvel filmivõtete tegemise ajal. «Žanriliselt on meie film draama-komöödia, sest Lutsuga seonduvalt oodatakse ikka huumorit, nii et sellest me ei pääse ja mõnuga kasutame seda teed.»