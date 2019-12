VIDEO ⟩ Kas inimeste jaoks on südamelähedasem Jõuluvana või Grinch?

Tartusse jõulupühi veetma tulnud Prantsusmaalt pärit üliõpilane Romane Muller jäi kindlalt jõuluvana poolele. «Ma armastan jõule, sest mulle meeldib siis oma perega koos aega veeta,» ütles ta.

Kindlat seisukohta kõigil polnudki. «Ma ei teeks nii teravat vastandust, aga oleksin seal kahe vahel. Jõulud ei ole nüüd see kõige tähtsam asi, samas on tore, et nad on. Ja varastada ma neid küll ei tahaks,» rääkis Soomes eesti keele õpetajana töötav Helja Kirber.

«Ma arvan, et seda kurjust ja vihakõnet on maailmas nii palju, et on aeg Grinch ka ära pöörata nagu selles filmiski. Nii et olgem ikka punakuued!» kutsus inimesi üles karjäärinõustaja Pertti Pyhtilä.

Aktiivne linnakodanik Jaan Muna oli jõululaupäeval rõõmus, et pühad liialt kaua ei kesta, muidu muutuksid inimesed laisaks. «Mulle meeldivad jõulupühad, nii nagu maailmas on nende jaoks kolm päeva,» rääkis Muna, jäädes Jõuluvana poolele.

«Mina olen kindlasti jõuluvana. Terve detsembrikuu olen nautinud, et varsti tulevad jõulud ja täna ongi nad käes, seega neid on ainult üks päev alles,» ütles sisuturundaja Liis Ehrminger.

Jõuluvana kingades soovis olla ka vanem paar, kes parasjagu jalutas raekoja platsis ja meenutas, kuidas nad eelmisel jõululaupäeval seal tantsisid. «Jõulud ja pühad väga meeldivad. Siin on väga rõõmus, kuuleb muusikat,» rääkis pensionär Valentina Juštšinskaja.

Nii mõnigi vastaja arvas, et Grinch peaks hakkama oma suhtumist muutma. 9-aastane Henri Okkas selgitas, et tahab olla jõuluvana ning lastele kinke viia. «Grinch võiks ka olla hea ja armastada jõule,» rääkis Okkas.