GALERII ⟩ Tartu raekoja platsil kuulutati välja jõulurahu, esines päkapikuorkester ning tatsas jõuluvana

Linnapea Urmas Klaas ütles tervituskõnes, et 2019. aasta on Tartule olnud igati edukas. Klaas tõi edusammudena välja näiteks rahvusvahelise konkursi LivCom Awardsi tulemused, mille järgi on Tartu 75 000 - 150 000 elanikuga linnade hulgas teisel kohal parima elukeskkonnaga linn. «See on meie ühine töö ja saavutus oma kodulinna ja elukeskkonna hoidmisel ja arengul,» lisas Klaas.

Veel rõhutas linnapea, et Tartul on suur au olla 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn. «Nende heade uudiste vahele mahub ka mitmeid teisi toredaid ettevõtmisi. Näiteks kuuluvad Tartu lapsed ja koolid PISA uuringute järgi maailma parimate hulka,» rääkis Klaas. «Põhiline märksõna on see, et teeme Tartus asju koos, üksteist hoides ja toetades.»