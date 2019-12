Kodutute küla mees on oodanud mitukümmend aastat sotsiaalkorterit

Näitab meile, kus on ta banja, kus kuhnja, suvemaja, talvemaja. Ja tualett. Viimasele osutades pugistab naerda, ent vähemasti tundub, et seal ta tõesti asjal käib. Pole muule viitavaid asitõendeid.

Üle prügila ja sealt toodud kraami üle kõrguvad lipudki on toodud teiste ära visatud asjade hulgast. FOTO: Sille Annuk

Kas õde teab, et ta siin on? Muidugi teab, ütleb ta, rehmab käega, köhib ei tea mitmendat korda mehiselt hökkrrrhmpff ja sülitab järjekordse läraka maha.

Kust ta süüa saab? Ikka prügilast. Köögis saab gaasipliidiga üht-teist valmistada. Otsib ühe laua alt kilekoti ja näitab uhkelt sinke, mis ta just prügimäelt toonud on. Veel on näha mandariine. Väga hea. C-vitamiin on tähtis, eriti talviste ilmadega.

Kaltsud ja poroloon

Kuidas ta üldse tänavale, vabandust, sellesse külla sattus? Pärit on Kohtla-Järvelt, ema ... ema sai millalgi Kambjasse tööle, nii sattus ka Aleksandr siiakanti. Räägib, et ema väga talle tähelepanu pööranud, olevat palju ära käinud. Vanemlikud õigused võeti emalt ära. Ega ta väga tihka sel teemal rääkida. Mainib veel, et tal oli alkoholiprobleem, tööd polnud ja nii see läks.

Aleksandr näitab sinke, mille ta prügimäelt leidis. Ta toitubki prügila kraamist. FOTO: Sille Annuk

Teab ta, mis kuupäev on? Kahe päevaga paneb mööda. Tal on väike raadio, mille abil ennast ülejäänud maailmaga kursis hoiab.

Miks ta Tartusse Lubja tänava kodutute varjupaika minna ei taha? Sest et ei taha. Ei meeldi. Sageli arvatakse, et kodutud ei taha neisse kohtadesse minna, sest seal ei saa juua. Seal on aga seegi probleem, et neis kohtades teevad n-ö aega parajaks endised ja tulevased vangid, kes teisi varju vajavaid terroriseerivad. Mitte kellelegi ei saa ette heita, et mõned eelistavad sellest kohast eemale hoida.

Küünlajalg, mille tõttu ajakirjanik unustas eetika ja Mitrjagin seda talle kingiks pakkus. FOTO: Sille Annuk

Aleksandr näitab oma toakesi. Poroloon, kaltsud, madratsid, toidunõud, ajalehed. Mis on kõige huvitavam asi, mis ta leidnud on? Peremees sahistab kaltsude ja kottide vahelt välja ühe küünlajala.

Unustan hetkeks igasuguse ajakirjanikueetika ning küsin, kui palju ta selle eest tahaks. No aga see on tõesti väga ilus! Ütleb, et võta niisama. Ei võta. See oleks väga imelik. Las see jääb talle.

Üldse, siin-seal on näha iluasjakesi, näiteks inglikujuke, kellukesed ja muu säärane pudi-padi, mis pole ellu jäämiseks hädavajalik. Inimloomus on ikka kummaline, isegi prügimäe kõrval onnis elades tahab inimene enda ümber ilu tekitada. See on nii armas ja nii kurb.

Banjas ehk saunas hoolitseb Mitrjagin prügilast leitud vahenditega oma hügieeni eest. FOTO: Sille Annuk

Hökkrrrhmpff. Ma ei kannata seda enam välja ja küsin, kuidas tervisega on. Migreen ja psoriaas vaevavad. Sellest siis ka ketendav nahk. Muidu enam-vähem.

Mis on kodu, kus on kodu?

Kodu peaks olema küll igaühe põhiõigus. Keegi võiks midagi teha. Keegi võiks aidata. Aga ma ise? Enda koju ma teda ometi ei võtaks. Aga me ju maksame makse.