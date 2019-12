Tõnu Viik seisab mere­kivikestest pannoo «Eestlaste muistne tähistaevas» ees ning räägib, et eestlastel on tähtkujude kirjeldamiseks väga palju oma lugusid, mis teistel rahvastel puuduvad. Suur ja lai tähistaevas on ta sõnul hoomamatult lai.

FOTO: Sille Annuk