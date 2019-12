Toomapäeva jõulukontsert tõi Otepääl saali rahvast täis

Et jõulukontsert oli rahvamuusikakontsert, siis pani see pilgu korraks heitma ka Eesti rahvakalendrisse. Täna, 21. detsember on toomapäev, mis märgib jõuluaja algust.

Toomapäeval on Eestis olnud kombeks jõulueelne suurpuhastus ja jõuluroogade tarbeks sea tapmine. Lisaks on toomapäev hea päev aasta jooksul laenatud asjade tagastamiseks või muude aasta jooksul üles jäänud kohustuste täitmiseks.

Talvine pööripäev on aga homme ning see tähendab, et ees on kõige pikem öö ja kõige lühem päev. Ometi on selles pööripäevas suur lootus, sest päevavalgust vähemaks nüüd enam ei jää.