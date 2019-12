17. detsembril tiksus täis tähtaeg, mil huvilised said esitada oma töid tänavusele Tartu Postimehe piparkoogivõistlusele ning nüüd on toimetus asunud taieseid hindama.

Nagu varasematelgi aastatel, võisid piparkoogivõistlusel osaleda kõik soovijad ning võistlustöödele seadis piirid üksnes küpsetajate fantaasia. Endiselt kehtis küpsetistele vaid üks tingimus: need peavad olema valmistatud piparkoogitainast – pole vahet, kas tainas on ise tehtud või poest ostetud, kas teos on glasuuriga kaetud või mitte.