Päästeamet hoiatab läheneva tormi eest

Päästeamet tuletab meelde, et tuulega võivad teele kukkuda puud. Et olla valmis võimalikuks elektrikatkestuseks, tuleks varuda vett, lihtsalt valmistatavat toitu ning hoida telefon laetud. Kasuks võib tulla ka patareidega raadiot.

- Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

- Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.