Sisse lülitatud laastutabloo kuulutas digikultuuri aasta avatuks

Laastutablool kuvatakse asula asula kaupa avalikest andmebaasidest pärinevat infot. Praegu saadakse andmeid kuuest andmepangast, aasta alguses peaks see number tabloo ühe autori Timo Tootsi sõnul kahekordistuma. Praegu laekuvad andmed ennekõike transpordiga seotud andmebaasidest, näiteks võis näha, et täna kella kolme paiku lendasid üle Rannametsa küla Miamisse ja Moskvasse suunduvad lennukid.

Digikultuuri aasta projektijuht Martin Aadamsoo tõdes, et laastutabloo sobis aastat avama väga hästi, sest digikultuur on väga lai mõiste, mis lubab neil teha täpselt nii lahedaid asju, nagu nad ise tahavad. Neist lahedatest asjadest kõige suurejoonelisema tõi Aadamsoo välja märtsi lõpus avatava veebiplatvormi, kuhu koos rahvusringhäälingu, Eesti filmi instituudi ja filmiarhiiviga koondatakse kogu Eesti filmipärand, mida kõik soovijad tasuta vaadata saavad. Vastav voogedastusplatvorm on kavas avada juba märtsi lõpus.

Samuti mõlgutatakse mõtteid selles suunas, et samal kombel talletada veebi kogu Eesti muusikapärand, mis oma vanemas osas on avalikkusele praegu suuresti kättesaamatu. «Tahaks jõuda nii kaugele, et see oleks internetis kõigile kasutatav,» ütles Aadamsoo.