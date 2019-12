Tartu võrkpallurid rihivad karikavõistluste finaali

Tellijale

Reedel ja laupäeval mängib Bigbank Tartu kaks olulist kohtumist Credit24 liigas. Nii tihedat nädalat pole peatreener Andrei Ojamets kaua näinud. Mis ei tapa, teeb tugevaks, ütles ta. «Praegu on üle mõistuse tihedalt mänge. Kõik on oma kaaluga, aga primaarne on ikka tänane,» nentis Ojamets.