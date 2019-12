Elva võtab täna pidulikult vastu oma kuulsa poja, maailmameistri Martin Järveoja

Korraldajad on sündmusele tellinud üllatusesineja. Pärast piduliku osa lõppu on huvilistel võimalik üheskoos vaadata filmi «Ott Tänak – The Movie».

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et pidulik vastuvõtt korraldatakse veendumuses, et paljud kohalikud inimesed soovivad Elvast pärit maailmameistri tänamises osaleda. «Kuna nägime suvel Rally Estonia Elva linnakatse ajal, kui palju inimesi tuli rallit vaatama ja kindlasti ka Martinit toetama, siis tundsime, et tänamiseks parim viis on just avalik vastuvõtt,» lisas Säde.