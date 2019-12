Täna avab Aparaaditehases uksed uus veganikohvik

Kohviku perenaine Kaisa Kopliste usub, et kuigi Tartus on juba palju kohvikuid, oli ruumi ka veel ühele ainult veganitooteid pakkuvale kohale, sest neid inimesi, kes eelistavad taimset valikut, on järjest rohkem.

Fresko alustas jäätiste tootmisega, siis otsustasite hakata tegema ainult neid jäätiseid, mis sobivad ka veganitele. Nüüd avate kohviku. Miks selline samm, Kaisa Kopliste?

Kohviku saamislugu on omamoodi kentsakas, sest tegelikult otsisime tootmisruume jäätisevabrikule. Kuna Aparaaditehas, kes meile sobilikke ruume pakkus, ei tahtnud sellist magusat hoovi poolt ligipääsetavat pinda n-ö pimedaks pinnaks anda, kuhu inimesed tänavalt sisse jalutada ei saa, oli nende tingimus, et avaksime ka poe või kohviku. Seega ongi meil nüüd kaks ühes – suur tootmisköök, kus hakkame valmistama erinevaid veganitooteid, ja kohvik, mille külastajad saavad läbi suure klaasakna vaadata, kuidas jäätist ja muud maitsvat toodetakse.

Fresko kohviku perenaine Kaisa Kopliste usub, et Tartus leidub piisavalt veganitoitu austavaid inimesi. FOTO: Kaarel Kõrv

Tartus on päris palju kohvikuid. Usute, et kliente jagub?

Esimesed nädalad on näidanud, et sellisest kohakesest oli Tartus puudu, sest ega meil avamise tuhinas pole väga aega olnud turundusega tegeleda, kuid inimesed leiavad meid üles, hea sõna levib. Aparaaditehase asukate poolt oleme omaks võetud ja juba on välja kujunenud mõned kliendid, kes iga päev meil kohvitamas ja söömas käivad. Vahetevahel on pisike kohvik rahvast nii täis, et kaalume tõsiselt kohviku laiendamist köögi arvelt.

Veganeid ja veganitoidust huvitatuid on Tartus tõesti juba nii palju, et tagumine aeg oli siinsele skeenele üks veganikohvik tekitada. Rõõm on näha, et inimesed on vahel nagu lapsed kommipoes, kui nad kuulevad, et kogu toiduvalik on vegan. Tavaliselt peavad veganid väljas söömas käies hoolega valima, mida menüüst tellida ja valik kipub olema kesine. Meie püüame aga pidevalt letid kookidest, saiakestest ja soolastest ampsudest lookas hoida.

Mis on ühe kohviku avamisel kõige keerulisem?

Kõige keerulisem on hetkel see, et teeme kõiki asju oma väikese tiimiga ise. Ehitasime ise valmis kogu kohviku sisustuse ja nüüd tuleme hommikul pimedas kohale, et värsked saiad, pirukad ja koogid valmis küpsetada, oleme ise leti taga ja õhtul kohviku sulgedes jääme järgmiseks päevaks ettevalmistusi tegema. Samuti pakume vegan-cateringi teenust, mis tähendab, et mõnel päeval tuleb lisaks kohvikukülastajatele veel majast väljas süüa valmistada. Tegelemegi parasjagu uute kokkade ja teenindajate väljavalimise ja koolitamisega, et veidikenegi oma tööpäevi lühendada ja lähitulevikus ka tootmine käima lükata.

Mis annab jõudu edasi tegutseda?

Klientide head sõnad ja siirad emotsioonid.

Kitsendasite menüü selliseks, et seal on ainult veganitoidud. Mida te pakkuma hakkate?

Kohviku menüüs on soolased ampsud, nagu paninid, «gilu»-võikud ehk kilumaitselised taimsed võileivad, taimse sushiga võileivad, aga meil on ka rikkalik koogilett, küpsised ja suur valik kuumi jooke.

Sisseostetavate toodete koha puhul jälgime, et need oleksid võimalusel kodumaised.

Saan aru, et kliendid leidsid teid juba mitu nädalat tagasi üles. Miks seda avamispidu vaja on, mis täna teistmoodi on?