Galerii: valitsus pidas Tartu ülikoolis väljasõiduistungit

Ratas rõhutas, et Tartu ülikool on loomisest saadik olnud meie riigi ja rahva vaimne kodu ja maailma teadusmerel meie lipulaev.

Rektor Asser toonitas omalt poolt, et rahvusülikoolina on Tartu ülikooli kohuseks teenida riiki. «Me saame edasi minna kooslusena, ja ainult sellise kooslusena, kus riigi taga on ülikool ja ülikooli taga on riik,» ütles Asser.