Täiskasvanud võivad juba jõulu­stressi all kannatada, aga lastel silmad säravad ja ootusärevus on suur. Tartus ja Tartumaal ning meie lähinaabrite juures on hulk jõulumaid, mis väikestel seda pikka ootusaega aitavad täita. Esimest korda avas möödunud nädalal väravad ja uksed Kambja valla Kaspri talu jõulumaa, kus detsembri lõpuni võõrustavad külalisi jõulumemm ja -taat.