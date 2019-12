Homme stardib ülikoolilinnas vägev sulgpallimaraton

Võistluse eestvedaja on juba kuuel aastal olnud Tartu sulgpalliklubi Triiton. Turniiri eesmärk on tuua tartlastele koju kätte võimalus võistelda maailma tippmängijatega, sest välisvõistlustel osalemine nõuab suurt reisiraha, mida kõigil pole varnast võtta. «Võistluse idee tekkis meil klubiga siis, kui oli näha, et noormängijatel on vaja väliskontakte ning silmaringi laiendada,» selgitas Triitoni juht Mart Siliksaar.

Raske töö

Võistlusel saab osaleda vanuseklassides U17, U15, U13 ja U11. Homme peetakse eelvoorud, reedel veerand- ja laupäeval poolfinaalid. Pühapäev lõpeb kõige kõrgemal tasemel duellidega.

Mullu võttis võistlusest osa pea 30 riiki, sel aastal on aga nimekirjas tosin. «Möödunud korral kasvas võistlus nii suureks, et seda oli juba raske korraldada. Tänavu mängime ühes saalis ja tunduvalt kompaktsemalt,» rääkis Siliksaar.

A. Le Coqi spordimajas seatakse üles 13 sulgpalliväljakut, võistluse korraldamisel aitavad kaasa 50 vabatahtlikku.

Võistluse taga on igapäevane suur töö. «Ma olen selleks teinud tööd kõik päevad nädalas. See on teoks saanud pikkade traditsioonide tulemusel, aga mind on tohutult aidanud ka hea tiim,» ütles Siliksaar.

Mis ei tapa, teeb tugevaks. Ühel hetkel oli meil ainult seitse sportlast ja kaks treenerit, meenutas sulgpalliklubi Triiton juht Mart Siliksaar.

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi (TÜASK) sulgpallitreeneri Heiki Sorge sõnul on võistluse korraldamine Tartus tänuväärne ja vajalik. «Sellist võistlust on korraldada keerulisem, kui esmapilgul tundub. Peavad olema tasemel saal ning kohtunikud,» selgitas ta.

Mart Siliksaar, kes võttis esimest korda reketi kätte 1966. aastal, tõdes, et Triitoni edu on kasvanud tõusude ja mõõnadega.

2003. aastal kerisid Tartus pinget üles erimeelsused, mille tõttu läks Triitonist ligi sada sulgpallurit TÜASKi koosseisu. «Mis ei tapa, teeb tugevaks. Ühel hetkel oli meil ainult seitse sportlast ja kaks treenerit, aga nüüdseks oleme kasvanud juhtivaks Eesti sulgpalliklubiks,» sõnas Siliksaar, kelle hinnangul on kõige taga puhas fanatism.

Publikul on huvitav

Siliksaar treenib teiste hulgas ka Eesti olümpialootust Kristin Kuubat. Varem Eesti koondist juhendanud Siliksaar nentis, et ka homme algaval võistlusel on tartlastel igas vanusegrupis lootus poodiumile jõuda.

«Varem pole tartlased finaali jõudnud, aga nüüd on meie noortel edetabelis head positsioonid,» ütles ta, pidades eelkõige silmas Tauri Kilki ja Kätlyn Kruusi. Tugev kandidaat on veel Ramona Üprus, kes treenib Heiki Sorge juhendusel TÜASKis.

«Ramonal on potentsiaali igal rindel ning nüüd saab ta pista rinda Euroopa parimatega,» ütles Sorge. Tema ootused on seatud medalikohtadele. «Kui meie mängijad toovad võistluselt medalid, võib igati rahul olla,» märkis ta.

Lisaks Üprusele tõstis Sorge esile Emilia Šapovalova U13 vanuseklassis. Sorge enda poeg Kaspar võistleb samuti, U11 klassis.