Valgusküla kanala elanikud saabusid raeplatsile

«Lindude askeldamist meeldib kindlasti vaadata nii suurtele kui ka väikestele,» rääkis Jõululinn Tartu peakorraldaja, Tiigi seltsimaja direktor Maris Peebo, kes lõi kanapere linnatoomiseks käed Kasealuse talu taluniku Ivar Dubolazoviga. Kanade omanik on kindel, et linn hoolitseb tema hoolealuste eest hästi.

Jõuluks sõitsid linna beež siidikukk, siidikana, kääbuskotšinid, leghorn ja üks tubli, ilma erilise tõuta kana. Kuigi kanapere on seni elanud maal talus, kus nimedele ülearu palju tähtsust ei omistata, siis linnas elamise ajaks said soovijad neile oma nimevariandid välja pakkuda. Laekunud soovituste seast valiti järgmised: Hillar Valgusküla kuke ning Katariina Rosalie musta siidikana tarvis, õed kääbuskotšinid said nimeks Milvi ja Silvi, täpiline munakana Laine Rosenkampf-Jägerfreund ning itaalia leghorn kauni Giuseppina.