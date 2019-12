Päästeamet. Foto on illustratiivne.

Laupäeval kell 14.49 teatati, et Peipsiääre vallas Sassukvere külas on elumajas suits ja töötab suitsuandur. Põlengu avastanud majaomanik oli maja uksed enne päästjate saabumist sulgenud ja hoidis sellega ära põlengu kiire leviku. Päästjad selgitasid, et ühes toas põleb vahelagi.