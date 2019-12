Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhinna pälvis Hando Runnel.  

«Nüüd saab Hando terve kapitäie oma kingi,» lisas ta, viidates sellele, et Hando Runnel on üks Rahvusmõtte auhinna ellukutsujatest ja kingituseks saadud 50 köitest koosneva raamatusarja «Eesti mõttelugu» peatoimetaja.

«Rõõm on saada ootamatu tunnustuse osaliseks – eesti rahvusmõtte laureaadiks. Aitäh taevaisale! Mure on, et taevaisa ei andnud jõudu tulla piduliste ette tänusõnu ütlema,» luges näitleja Karl Laumets ette Hando Runneli kirja. «Ja tänukõne asemel saadan ühe ammuse salmi:

Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul oli auhinnakomisjoni valik üksmeelne. «Rahvusmõtte auhinna andmine Hando Runnelile on kõnekas kokkuvõte rahvusülikooli esimesest sajandist,» sõnas rektor. «Selle auhinnaga kinnitab rahvusülikool, et eesti rahvas ning tema keel, kultuur ja mõte on vabad. Hando Runnel on oma eeskuju ja erilise panusega aidanud meil meeles pidada, et rahva suuruse mõõdupuu on meie kõigi sisemine väärikus ja väärtused.»