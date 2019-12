VIDEO ⟩ Piduõhtu meelitas Eesti Rahva Muuseumisse üle tuhande inimese

Tartu ülikoolis õppinud või veel praegugi õppivad Ülo Mander, Agneta Miilimäe, Gert Prants, Janeli Lilleallik ja Katrin Raik ütlesid kui ühest suust, et ülikool andis neile väga head sõbrad ja tuttavad.

Lisaks headele sõpradele ja tuttavatele tõi loodusteadlane Ülo Mander välja ka selle, et kõik oma akadeemilised teadmised on ta saanud just Tartu ülikoolist ning ilma ülikoolita ei oleks Tartut üldse.