Galerii: Toomas Asser sai ülikooli muuseumi püsinäituse avamisel kätte rektori uue ametiketi

Rektori uue ametiketi on valmistanud kunstnik Julia Maria Künnap, kelle töö valiti välja kahevoorulisel konkursil. Neljakümnest lülist koosnev kett kaalub umbes üks kilo ning selle valmistamisel on kasutatud peamiselt hõbedat, lisaks ka oonüksit, Tartu ülikooli peahoone keldrimüürist pärinevat maakivi ja musta graniiti. Uut ametiketti kannab rektor esimest korda kaelas pühapäevasel rahvusülikooli sajanda aastapäeva aktusel.

Uue püsinäituse põhiosa on koondatud Morgensterni saali, kus 19. ja 20. sajandil tegutses 175 aasta vältel Tartu ülikooli raamatukogu, mistõttu on näituse koostamisel ühendatud kaks poolt: alma mater’i erilisus ja 19. sajandi raamatukogu õhustik. Näitus kajastab ülikooli lugu läbi nelja sajandi ja otsib vastust küsimusele, kuidas on Tartu ülikool mõjutanud meist igaühe elu.