Tarkuse otsimine on ikka kantud soovist saada ilusamaks inimeseks

Tugev kool on hästi oluline ja eesti kool on tegelikult hästi tugev, kõigil õpetajatel on kõrgharidus. Kui ma ülikooli kohe sisse ei saanud, töötasin aasta algklasside õpetajana. Sain siis aru, et kui ikka haridust pole, ära roni õpilaste ette.

Algklassiõpilastele oled sa nagu jumal. Algklasse ja lasteaeda ei saa pidada vähem tähtsaks, seal on õpetaja vastutus tegelikult kõige suurem. Vastutus ja vastutuse tundmine.

Tundub, et ülikool ja haritlaskond on opositsioonis poliitikaga, poliitikat liigitatakse mitte nii tõsiseks alaks. Tartu on teaduskese, Tallinn poliitikakese, siin tundub, et asjad, mis poliitikas toimuvad, toimuvad kaugel. Vastandumine on see, mis välja paistab. Haritlaste kohustus on aga midagi ette võtta, et asjad paremaks läheksid.

Eesti riik ei oleks võimalik, kui poleks alma mater’it. Et Eesti riik saaks õitseda, on alma mater vajalik. Et oleme nii rikkad, et me eluiga on nii pikk – usun, et selle taga on otseselt ülikoolist tulnud inimesed. Meil on reeglid, süsteem, aga tagasi vaadates kerkivad silme ette inimesed. Tuleb säilitada paindlikkus, et süsteemis oleks kohta inimestele – nii koolis, ülikoolis kui ka riigis. Viimane teeb mind kõige rohkem murelikuks, aga see selleks.

Aare Ristikivi FOTO: Sille Annuk

Gerda-Liis Kuusk

Elva gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Eesti Naisüliõpilaste Selts, põhimõtted «Rahvuslikkus. Demokraatia. Individuaalsus»

Meid on vähe, aga meil on eestikeelne haridus. See tuleb vahel meelde, isamaalistel päevadel. Siis mõtled, meid on nii vähe, täitsa lõpp, aga ometi me saame anda oma lastele seda haridust.

Üks õpilane ütles: «Meil on Windows eesti keeles, see on kõva sõna.»

Mina ütlesin: «Sul on õige point – see on erakordne.»

Ja siis tuleb ka vastandumine, näiteks halloween …

Õpetaja ei saa esindada ühte vaadet. Ülikooli lõpetasin folkloristina ja ajan pigem algupärast asja. Kui suur on aga tööpõld, et suhestada lapsi selle algupäraga …

Olen pärit Saaremaalt Upa külast ja käisin lapsena üksi mardisanti tegemas, taskulambiga. Alati kõik teadsid, et ma tulen viljaõnne tooma, ja panid koerad kinni. Mõni laps aga ei pruugi leida pidepunkti, mis teda huvitaks näiteks 24. veebruari juures, ja ma saan sellest aru. Ajaloo mõistmiseks on vaja mõista eelmisi ahelaid – mitte midagi ei ole olnud niisama siin, kus me praegu oleme. See on õpetaja tööpõld …

Minu 4. klass, nad on nagu oma lapsed. Nende käekäik läheb mulle kõigil tasanditel korda. Tahan, et nad oleksid päriselt õnnelikud, sellistena, kes nad on. Olen kirglik inimõiguste pooldaja.

Õppisin Tartu ülikoolis – igapäevaelus justkui vähetähtis fakt. Kui aga näen oma ülikooli kõrgel kohal mõnes edetabelis, siis mõtlen: ohoo, ma olen käinud ülikõvas ülikoolis.

Gerda-Liis Kuusk FOTO: Sille Annuk

Nele Litvinova