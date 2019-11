Tartu linnapea kutsub rahvusülikooli 100. aastapäeval heiskama riigilippe

Tartu linn on ka ise rahvusülikooli aastapäeva puhul piduehtes. Nii ehivad Tartu tänavaid ja linnaliinibusse väiksed Eesti ja Tartu lipud, raekoda on kaunistatud lipuvärvidega, Roosi tänavale on paigutatud rahvusülikooli juubelisümboolikaga lipud ning linna sissesõitudel on tervituskirjad kõigile Tartusse saabujatele.