Prügikastisüütaja pistis tule otsa kolmele konteinerile

Lisaks avastas patrull, et sellest kohast omakorda umbes saja meetri kaugusel Jalaka tänaval järgmise kaupluse juures põleb veel üks prügikast, millele on ohtlikult lähedal üks sõiduauto. Patrull summutas need leegid käsikustutiga ning sõiduk kahjustada ei saanud.