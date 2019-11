Tartu jäised kõnniteed niidavad jalakäijad pikali, Võru viadukt on liiklusõnnetuste tõttu suletud

Ettevaatust, Tartu kesklinna kõnniteed on täna hommikul kaetud musta jääga!

Paari tunni vältel on Tartu- ja Jõgevamaal juhtunud kümme liiklusõnnetust, mille üks ühine joon on olnud libedus teedel, teatas Lõuna prefektuur täna kella poole üheksa ajal hommikul. Tartus Vōru viaduktil oleva avarii tōttu on liiklus seal täielikult suletud.