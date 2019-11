Aeg tainarullid välja otsida, sest Tartu Postimehe piparkoogivõistlus algab taas

Kuigi praegu on maa veel must ning napid külmakraadid ei loo just jõulumeelelu, ei jää Tartu Postimehe piparkoogivõistlus tulemata. Tänasest ootab Tartu Postimehe toimetus taas kõiki huvilisi osa võtma iga-aastasest piparkookide küpsetamise mõõduvõtust.