Virtsahoidlast päästetud hunt hingab taas värsket metsaõhku

Päästjad said esmaspäeva hommikul kella kaheksa paiku teate Elva vallast Koopsi külast, kus Rannu Mõisa piimafarmi karjak nägi virtsahoidlas ujumas suurt koeramoodi looma. Kui päästjad kohale jõudsid selgus, et tegu oli hoopis hundiga. Algas tavatu päästeoperatsioon, mis lõppes õnnelikult, ning uppumisest pääsenud hunt on nüüd kaitstud ka kuuli eest.