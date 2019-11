Tartu abilinnapea ähvardamises ei tuvastatud kuritegu

7. novembril pöördus Tartu abilinnapea Monica Rand politsei poole ja tegi avalduse, et teda ähvardati lähedase tapmisega. Politsei alustas kriminaalmenetlust ja kuulas järgmisel hommikul kannatanu üle. Pärast avalduse saamist ja kannatanu ülekuulamist hindasid nii politsei kui ka prokuratuur, et vahetut ohtu Monica Ranna või tema lähedaste elule ei ole. Eile kuulas politsei üle ka 80-aastase naise, kelle selgitused kinnitasid esialgset hinnangut ja seda, et ähvardamise kuritegu ei ole toime pandud.

«Kannatanu ja kahtlustatava ütlusi kõrvutades on selge, et eaka naise räägitud lugu põhjustas kannatanus hirmu ja ta võis seda ka tapmisähvardusena tõlgendada. Küll aga ei olnud eaka naise eesmärk abilinnapead hirmutada ja veel vähem kellegi tervist kahjustada ning ta ei kujutanud ette, et tema sõnadel on selline mõju. Kriminaalmenetluses saab riik anda hinnangu, kas keegi on pannud toime kuriteo või mitte. Praegusel juhul ei vasta abilinnapeale öeldu ähvardamise kuriteokoosseisule, sest reaalselt ei olnud karta ähvarduse elluviimist. Tegemist oli ebaõnnestunud sõnakasutusega ja vääritimõistmisega,» lisas Tamm.