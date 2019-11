Politsei otsib 84-aastast Tabivere meest Lembitut

Eile õhtul sai politsei teate, et hommikust saati on kadunud Tabivere alevikus elav mees, kes lähedastele sõna jätmata oli kella 11 paiku kodust jalgrattaga lahkunud ning ei ole sinna seni naasnud. Eaka mehe telefon on välja lülitatud ning on teadmata, kuhu ta suundus. Lähedaste sõnul esineb mehel ka terviseprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita ohtu sattuda.