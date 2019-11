Tartu kunstimuuseumis hullutas sünnipäevalisi räppar Reket

Avatud on näitused kolmel korrusel. Näeb läbilõiget viimasel kümnel aastal tehtud kunstiostudest ehk aruannet publikule. Veel on silmitseda muuseumikogu müstilisema ja erootilisema poole väljapanek, mis koosneb seksuaalsust kajastavatest teostest, üldpealkirja all «Müstika ja Eros» ning võistluse Noor Tartu võitnud Mirjam Hinni isikunäitus «Kõrgepinge», mis keskendub intensiivsetele meeleseisunditele.