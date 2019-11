Tartu kunstimuuseumi sünnipäevapidu kogub hoogu

Avatud on näitused kolmel korrusel. Näeb läbilõiget viimasel kümnel aastal tehtud kunstiostudest ehk aruannet publikule, on silmitseda ka muuseumikogu müstilisema ja erootilisema poole väljapanek, mis koosneb seksuaalsust kajastavatest teostest, üldpealkirja all «Müstika ja Eros» ning võistluse Noor Tartu võitnud Mirjam Hinni isikunäitus «Kõrgepinge», mis keskendub intensiivsetele meeleseisunditele.

Tartu Kunstimuuseumi kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Riin Lisett Rei ütles, et nad loodavad, et sünnipäevapidu meelitab majja ehk niisugust rahvast, kes väga sageli kunstisaalides muidu ei jaluta.

Muusik Tom-Olaf Urbi ehk Reketi kutsusid nad esinema seepärast, et avastasid ta viimasel plaadil suurel hulgal sensuaalsust ning leidsid, et seksuaalsust ja erootikat väljendavate teoste keskel sobib Reket esinema suurepäraselt.

Tartu Kunstimuuseumi direktori kohusetäitja Joanna Hoffmann tervitas saabujaid ja tuletas meelde, et muuseumi päris sünnipäev on pühapäeval 17. novembril ning sel päeval on just seetõttu võimalik muuseumi väljapanekuid vaadata tasuta.