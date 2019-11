Tellijale

Elva vallamajandusosakonna juht Hegri Narusk selgitas, et parkimiskohti on remondi käigus Kesk tänava äärde tegelikult juurde tekkinud. Siiski asuvad need remondieelse ajaga võrreldes teistes kohtades. Aga harjumuse jõud on suur ning iga päev on näha, kuidas sohvrid järjekindlalt autosid parkimist keelava märgi alla paika panevad.